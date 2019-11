Esmamulje loeb: 10 asja, mida külalised sinu kodu juures esimesena märkavad

Esmamulje on tähtis, nagu selgub International Network by VETA poolt läbi viidud uuringust. Teadustöös osales 2000 täiskasvanut, kellelt uuriti, mida nad teiste inimeste kodude juures esimesena märkavad. Uuringust selgus, et külalistel läheb keskmiselt 38 sekundit, et anda hinnang võõrustaja kodule.