Jäädvusta oma telefonisügavustes tolmu koguvad pildid igaveseks

Meil kõigil on alati kaasas fotokaamera. Nutitelefoni kaameraga jäädvustame pidevalt hetki ja mälestusi enda elust. Kahjuks ei jõua enamasti lummavad reisi-, pere- ja looduspildid telefoni galeriist kaugemale. Siin on kolm ideed, kuidas oma telefoni mälus olevad pildid jäädavalt oma kodu seintele, vahendab marthastewart.com.

Lapsed on kõige andekamad kunstnikud. Nende taiesed väärivad suuremat tunnustust, kui külmkapi uksele magnetiga kinnitamist või telefoni galeriis tolmu kogumist. Vali oma laste tehtud töödest välja oma lemmikud, olgu selleks kritseldused paberil või kastanitest valmistatud kujukesed. Pildista väljavalitud töid monokroomsel taustal ja prindi need välja. Raami saadud pildid valgesse raami ja sobita need omavahel seinale, et luua ühtne tervik.