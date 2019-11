Paki kohvrid! Itaalias jagatakse tahtjatele maju

Pakkumine tundub liiga hea, et tõsi olla, kuid selle taga on murettekitav põhjus. Nimelt on väikelinn aastaid vaevelnud üha suureneva väljarände käes. Nüüd on linnaisad astunud radikaalse sammu ja otsustanud linna valduses olevad majad soovijatele ühe euro eest maha müüa, vahendab independent.co.uk.

Suurepärasel pakkumisel on aga üks väike konks. Nimelt peavad uued omanikud kolme aasta jooksul investeerima 15000 eurot oma uue kodu renoveerimisele. Lisaks on enamik müüdavatest majades üpris kehvas seisus. Petiste eemalhoidmiseks peavad uued omanikud linnale tasuma ka 5000 euro suuruse tagatisraha, mis tagastatakse, kui maja renoveerimisega valmis saadud on.

Sarnaseid programme on katsetatud ka teistes väljarände käes kannatavates Itaalia linnades. Sambucas alustatud programm erineb aga selle poolest, et on avatud kõigile soovijatele ja tingimuste täitmisel jääb maja igaveseks uuele omanikule.