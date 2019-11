Ihnuskoist üürileandja alatu säästutaktika sunnib elanikke külmetama

Termostaadi ümber paigaldatud karp ajab üürimaja elanikel kopsu üle maksa. Londoni Ealingi linnaosas korterit üüriva Alex Milsomi sõnul ei ole see sugugi esimene kord, mil tema üürileandja taolisi tempe teeb. Milsom ja teised maja elanikud märgivad, et peavad üürileandja ahnuse tõttu tihtipeale ka külma duši all käima.