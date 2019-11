Kantar Emor selgitas välja Eesti mainekaimad koduarendajad

Arendajate maine pingerea tippu on Mändla sõnul võimalik jõuda vaid ettevõtetel, kes teadlikult ja süsteemselt tegelevad positiivsete kliendikogemuste loomisega. «Uusarenduste koduomanike ostujärgset kogemust kaardistades on näha, et selgelt enam ollakse rahul asjadega, mida oli enne ostu võimalik terviklikumalt läbi mõelda – näiteks elukeskkond ja korteri planeering. Rahulolu on aga väiksem neis küsimustes, mis avaldusid pärast sissekolimist ja on otseselt seotud arendaja vastutusega, olgu see siis vilets ehituskvaliteet või müra ja helide läbikostumine korterisse.»