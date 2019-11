Ettevaatust! Need 6 igapäevast asja võivad ajapikku ohtlikuks muutuda

Oma kodu puhtana hoidmiseks ei piisa ainult kiiruga mopiga põranda pesemisest. Paljud asjad koguvad ajapikku enda külge tahtmatut mustust, mis on ideaalseks olustikuks pahatahtlike mikroobide ja muude haigustekitajate levikule. Selle tõttu tuleb mitmeid kodudes olevaid asju regulaarselt uutega asendada.

Veebiväljaanne netmums.com on kokku pannud nimekirja asjadest, mis vajavad regulaarset väljavahetamist.

Hambahari

Hammaste hügeen on äärmiselt oluline, kuid sama oluline on ka hambaharja hügeen. Suu efektiivseks puhastamiseks peab ka hambahari puhas olema. Vältimaks bakterite vohamist hambaharjal või muude haigustekitajate levikut, tuleks see regulaarselt uuega asendada. Uue harja peaks endale soetama vähemalt korra iga kolme kuu tagant.

Juuksehari

Juukseid regulaarselt ühe ja sama harjaga kammides, kogub see juustest enda külge igasuguseid ebameeldivaid elukaid. Kuigi juukseid pestakse igapäevaselt, ei tehta sama harjaga. Juukseharja tuleks pesta vähemalt kord nädalas kuuma vee ja seebiga. Vana hari tuleb uue vastu vahetada vähemalt kord aastas.

Sussid

Kui sa oled üks neist, kes libistab peale pikka tööpäeva koju jõudes endale jalga mugavd sussid, siis peaksid sa pöörama tähelepanu nende puhtusele. Päev otsa kinnistes jalavarjudes olnud jalad, on täiuslikuks keskkonnaks bakterite ja seente levikuks. Selle tõttu võid sa oma jalgadelt mustuse sussidele edasi kanda. Vältimaks ebameeldiva roka kogunemist sussidesse tuleks neid kord paari nädala tagant pesta ja iga kuue kuu tagant välja vahetada.

Nuustikud

Kööginuustik puutub igapäevaselt kokku tohutul hulgal mustusega. Seega ei peaks olema see suureks üllatuseks, et nuustik vajab väljavahetamist üsna sageli. Pidev niiskus nuustikus ja sinna kogunenud rokk, on täiuslikuks keskkonnaks bakterite vohamiseks. Selle tõttu tuleks nuustik välja vahetada iga nädala tagant.

Toidukarbid

Igapäevaselt tööle oma lõuna kaasa võtvad inimesed peaksid sellele punktile tähelepanu pöörama. Plastist toidukarbid, millel esineb kriime, on ideaalseks vohamiskohaks bakteritele. Isegi suure nühkimise peale on nende eemaldamine peaaegu võimatu ülesanne. Korduvkasutatavad toidukarbid tuleks uute vastu välja vahetada vähemalt kord iga kuue kuu tagant.

Padjad