Üllatav: see hirmutav tegelane su kodus on tegelikult väga kasulik

Ka kõige parema tahtmise juures ei suuda ükski koduomanik ämblikke oma kodust eemal hoida, vahendab independent.co.uk. Kuigi enamik neist on lühiajalised külalised, otsustavad mõned ennast meie kodudesse pikemalt sisse seada. Tubaseid tingimusi eelistavad ämblikud on üldiselt pelglikud ja eelistavad elada varjulistes nurkades. Need ämblikud ei ole reeglina agressiivse iseloomuga ja inimestele nad ohtu ei kujuta.

Põhjus, miks ämblik on heaks toanaabriks, on nende funktsioon teiste putukate püüdmisel. Lisaks on paljud ämblikud ka kannibalistlikud ja maiustavad ka teiste liigikaaslaste kallal, kes nende territooriumile sisenevad. Ebameeldivusi ja haigusi kandvaid putukaid nagu sääski ja lutikaid püüdes, muudavad ämblikud meie kodud ohutumaks elukeskkonnaks.

Ämblikke karta on loomulik. Enamus neist on mürgised, kuid nende mürk on liiga nõrk, et mõjuda inimestele või on nende kihvad liiga lühikesed, et inimese nahka läbida. Seega kui sa näed järgmine kord valamu all kapis ämblikuvõrku, siis lase ämblikul seal rahulikult edasi olla.