Oktoober kinnisvaraturul: uusarendused lõid rekordeid

Möödunud kuul tõdesid Eesti Kinnisvarafirmade Liidu sügiskonverentsi väisanud inimesed, et turuosaliste meeleolud on pigem positiivsed ning suuri süsteemseid ohte lähiaastate lõikes näha ei ole. Jälgides olulisi indikaatoreid laiemalt, võib see ju tõesti nii olla, ent me teame väga hästi ka seda, et suurte kriiside ennustamises on inimesed kaunis kehvad.