Vaata pilte! Maailmakuulus moelooja Marc Jacobs paneb oma kunstikollektsiooni müüki

Noorpaar on otsustanud suurlinna tolmu jalge alt pühkida ja on soetanud uue pesa New Yorki eeslinna. Paar valmistub oma uude, arhitekt Frank Lloyd Wrighti poolt disainitud, majja sisse kolima. Oma praeguse luksuskorteri Manhattanil on moelooja pannud 15,995 miljoni dollari eest müüki.

Oksjonimaja Sotheby's ajakirjale antud intervjuus avaldab Jacobs, et tema armastus kunstikogumise vastu sai alguse kui ta ostis oma esimese taiese kunstnik Mike Kelleysilt. Moelooja, kes figureerib punasel vaibal alatasa meelelahutusmaailma koorekihiga tunnistab, et kunstimaailm pani teda algul hirmu tundma. Kuid nüüd kui on aeg kolida oma uude koju, soovib moelooja alustada puhtalt lehelt. «Mul on väga raske nendest teostest loobuda, kuid ma tean, et ma pean andma endale võimaluse uuesti alustada,» põhjendab Jacobs oma otsust kollektsioon müüki panna.