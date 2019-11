Piisab ühest allkirjast: ärakasutatud vanaproua võib vastu talve lageda taeva alla jääda

Kõik sai alguse 2016. aasta novembris notari juures 30-aastates naisterahvale välja antud üldvolikirjast. Naisterahvas oli toona 91-aastase vanaproua abistaja ja esindaja ning volikirja andmisel noorele daamile soovis vanaproua, et tema poolt volitatud esindaja saaks internetipangas tasuda arveid tema eest. Notar aga väljastas täisvolitustega volikirja, mille sisust ja õiguslikest tagajärgedest vanaproua teadlik ei olnud.

Juba kuus päeva pärast üldvolikirja allkirjastamist võttis noor naine laenu ning seadis sama notari juures vanaproua kinnisasjale hüpoteegi laenu tagatiseks. Tänaseks on laenukohustus ligi 60 000 eurot. Kuna noor naine laenumakseid tasunud ei ole, ähvardab võlausaldaja tagatiseks pandud vanaproua maja sundmüüki panna.

Eesti Õigusbüroo jurist Merike Roosilehe sõnul on notar rikkunud selgitamiskohustust, kuna ta ei selgitanud välja vanaproua tegelikku tahet ja ei veendunud tema soovis üldvolikirja allkirjastada.

«Vanaproua abistaja võttis üldvolikirja alusel laenu endale kuuluvate äriühingute kaudu ning notar oleks pidanud veenduma, et vanaproua selle protsessiga kursis on. Nüüd on tekkinud olukord, kus 93-aastane vanaproua võib jääda ilma oma eluasemest, kuna esindajale kuulunud äriühing ei ole tagastanud võetud laenu ning laenuandja on algatanud täitemenetluse hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks, tasumata laenu jääk on ligi 60 000 eurot,» sõnas Roosileht.

Roosileht on vanaproua esindaja ning kohtuistung on juba sellel kuul. «Täna on meie eesmärgiks kohtu kaudu tunnistada sundtäitmine, mille raames müüakse vanaproua kodu, täitemenetluses lubamatuks. Minu hinnangul ei tegutsenud esindaja vanaproua juhiste kohaselt ja sõlmis pettusega hüpoteegi seadmise lepingu, teavitamata sellest oma esindatavat. Hüpoteegi seadmine vanaproua kinnistule äriühingu laenu tagamiseks on selgelt vastuolus tema huvidega. Krediidiandja teise poolena pidi teadma või vähemalt eeldama, et esindaja rikub kohustust, sest ei ole eluliselt usutav, et laenu saamise ajal 91-aastane vanaproua soovib oma kinnistuga tagada ettevõtte laenu, mille olemasolust ei olnud ta üleüldse teadlik,» lisas Roosileht.