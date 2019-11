Täida oma lapsepõlveunistus ja veeda öö Harry Potteri sünnikodus

Inglismaal Lavenhami külas asuv de Vere maja sai ülemaailmselt kuulsaks Harry Potteri filmidest. Muljetavaldava ajalooga maja on esimest korda mainitud juba 14. sajandil. De Vere maja pika ajaloo sisse mahuvad nii mahapõlemised, ümberehitused kui ka kurikuulsad kummitused, kelle seast leiab nii giljotiini all pea kaotanud krahve kui ka lahingus langenud sõdureid.

Peale pikalt müügis olemist on de Vere leidnud endale uued omanikud, vahendab apartmenttherapy.com. Kes on otsustanud, läbi populaarse majutusteenuseplatvormi Airbnb kaudu, avada maja külalistele. Tulihingelistel Potteri fännidel on nüüd võimalik veeta öö samas toas, kus Harry traagiliselt oma ema kaotas.