Küsitlus: tänase koduotsija ootused uuele korterile on tavapärasest suuremad

«Uurisime oma iga-aastase uusarenduste kampaania käigus, millised on tänased koduostjate eelistused, nende lemmikpiirkonnad ning valmidus uut kodu soetada,» rääkis kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov. «Tublisti üle poole vastanutest avaldasid valmidust võimaluse korral lähiaastatel uus elamispind soetada, mis kinnitab fakti, et nõudlus uute korterite järele püsib kõrge.»

«75 protsenti küsitlusele vastanuist teatasid, et otsivad uut kodu peamiselt kinnisvaraportaalide kaudu, ülejäänud pöörduvad siis kas kinnisvarafirmade või otse tuttava maakleri poole. Sotsiaalmeedia osakaal koduotsingutes moodustab vaid ühe protsendi. Need numbrid kinnitavad, et kinnisvaraportaalide teenused on jätkuvalt kõrgelt hinnatud,» kommenteeris Noppel-Kokerov.