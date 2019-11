Nipinurk: oluline toiming, mis paljudel WC-poti puhastamise käigus tähelepanuta jääb

Paljud inimesed levitavad potti puhastades sinna veelgi enam pisikuid. Harjaga potti hõõrudes kanduvad potis olevad bakterid nimelt harjale. Kui aga hari pärast poti küürimist puhastamata jätta, võib see korralikuks bakterisupiks kujuneda.

Probleem peitub nimelt harja hoidikutes: nende põhja koguneb must vesi, milles bakterid jõudsalt arenema hakkavad. Harjal peab laskma kuivada, enne kui see pärast igat kasutuskorda oma «hälli» tagasi hoiule tõsta. Üks võimalus on lasta harjal WC-poti serval potti tilkuda. Selleks tuleb harja vars prilllaua vahele paigutada ja oodata kuni hari veest tühjaks tilgub, vahendab homeaddict.io.