Eristu massist: pahviks lööva disainiga valamud

Vaieldamatult on kõige levinum valamu värv valge. Tõenäoliselt on see nii seetõttu, et poed müüvad neid kõige rohkem ning valge on ka nii-öelda ohutu valik. Kui sina aga soovid massist erineda, siis tea, et tegelikult võib ühel valamul olla palju rohkem iseloomu. Ja kuigi erilise disainiga valamu hind võib olla tavapärase omast kordades kõrgem, annab see sinu kodule tohutult isikupära juurde.