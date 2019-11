Eesti Korteriühistute Liit planeerib suitsu- ja vingugaasiandurite ühisostu

«Korteriühistud soovivad soetada andureid taskukohase hinnaga, et paigaldada need tervikuna majade kaupa, tagades nii suurema ohutuse. Ühiselt suuremate koguste ostmisega saame soodsama hinna kõigile ühisostus osalevatele lõpptarbijatele,» loodab Jaadla.

Kuigi suitsuandurid on kodumajapidamistes juba kümme aastat kohustuslikud ning vingugaasiandur gaasiseadmega kodus on kohustuslik alates 1. jaanuarist 2018, siis Jaadla sõnul näitab praktika, et kortermajades on selles osas veel suuri vajakajäämisi.