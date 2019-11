Korralik üllatus: tuba majapidamises, kuhu varganäod reeglina ei tüki

«Asjatundjate» sõnul ei tasu oma väärisesemeid elutoa sahtlites-kappides hoida, kuna just sinna kiikavad varganäod kodusid rüüstades esimesena sisse.

Koht, kuhu vähegi mõistlikud varganäod oma nina ei pista, on aga reeglina lastetoad, mistõttu soovitavad paljud kriminaalse minevikuga inimesed oma vähegi kalleid asju just seal hoida. Lastetoad on paljude pikanäpumeeste jaoks pühad kohad, kirjutab irismirror.ie.