Õige ettevalmistus hoiab talvekülma kodumasinatest eemal

Seda, et talvel kütmata seisvas maamajas või suvilas on tõsiseks ohuks torude külmumine, üldjuhul teatakse. Torustikud tuleb sügisel täielikult tühjendada, teine võimalus on hoida pesuruumis talv läbi elektrikütet sees. Kui vannitoapõrand püsib õrnalt soe, hoiab see torusid külmumast ja ka kogu maja niiskustaseme madala.