Niiskuskahjustused on kerged tulema eriti siis, kui muutub hoone funktsioon ja vanast elumajast saab suvemaja.

Sügistalvine vihmaperiood on kindlasti see aeg, mil tasuks tähelepanelikumalt üle vaadata oma valdustes olev maja pilguga, et ega ülemäärane niiskus majale liiga ei tee.