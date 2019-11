Keskkonnaagentuuri 7 soovitust keskkonnateadlikumaks eluks ja valikuteks:

1. Tarbi targalt!

Enne toote ostmist ole kindel, et sa seda ka päriselt vajad, palju oste sooritatakse hetkeemotsiooni ajel. Uuri, kas toodet on võimalik leida järelturult ja panusta taaskasutusse. Osta toode, mis on kvaliteetne ja pika elueaga, nii on kasutuskorra hind sulle kokkuvõttes väiksem ja suurem võimalus toode ise hiljem taas ringlusesse saata.

2. Osta toodet, mitte pakendit!

Kui võimalik, kasuta oma taarat ning pakendeid, kanna kaasas korduvkasutatavaid kotte. Võimalusel väldi ülepakendatud tooteid ja ära pakenda ka ise tooteid ostes üle (asetades näiteks vaakumpakis toote omakorda kilekotti jms).

Tugevaid kemikaale peab siiski hoidma originaalpakendis, kindlalt suletuna, eraldi kapis, lastele ja loomadele ligipääsmatus kohas. Kindlasti ei tohiks hoida kodukeemiat toiduainetega ühes kapis!

3. Kalkuleeri koguseid!

Mõtle läbi vajaminevad kogused, tee ostunimekiri ja planeeri oma tegevusi pikemalt ette. Õigete koguste ostmisel väldid liigsete jäätmete ja pakendite teket.

Jälgi ka pakendil olevat doseerimisjuhist – üle doseerides toote omadus ei parane, küll aga raiskad liigselt toodet ja seeläbi ka raha ning tekitad suuremat keskkonnajälge. Liigdoseerimine võib nt kodukeemia puhul olla ka ohuks tervisele.

4. Jälgi märgistust!

Poes kodukeemiat valides jälgi, kas see on varustatud ökomärgisega (Euroopa lillemärgis, põhjamaade luigemärgis). Eelista võimalusel just neid tooteid, sest nii võid olla kindel, et nende tootmisel on arvestatud väikese keskkonnajäljega ning tooted on ohutumad nii keskkonnale kui sinu tervisele. Eriti hoolikas peaksid valiku tegemisel olema lastega pered.

5. Sorteeri jäätmeid!

Väldi liigset tarbimist, taaskasuta vanu asju ning sorteeri jäätmeid – nii koormad vähem keskkonda. Meeles tuleb pidada, et parima tulemuse saad, kui jäätmed on sisust tühjad ja sorteeritud sellel hetkel, kui need tekivad. Kogu jäätmed liigiti: paber, metall-, plast- ja klaasijäätmed, ohtlikud jäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmed. Terved asjad suuna uuele ringile. Kuhu ohtlikud jäätmed viia, vaata täpsemalt aadressilt kuhuviia.ee

6. Käi jala!

Püüa eelistada ühis- või jagatud transporti ning liikuda ka ise rohkem. Ole eeskujuks oma lähedastele ning väldi tarbetult õhku paistaud heitgaase. Nii tugevdad ka sidet loodusega ja jõuad päriselt äratundmisele, et inimene on looduse osa, mitte selle tarbija.

7. Näita eeskuju!

Tarbi teadlikult ise ja suuna oma lapsi ning lähedasi säästlikumale käitumisele, keeldu toidukohtades ühekordsetest nõudest ja plastikkõrtest, ära lase oma oste üle pakendada. Anna tagasisidet ettevõtetele, kui sulle tundub et tarbitav toode on ebamõistlikult (üle)pakendatud või ei vasta teenus kaasaja tingimustele ega arvesta säästlikku keskkonnamajandust. Veel olulisem aga on ettevõtet või teenindajat, kes käitub keskkonnasõbralikult, hea sõnaga tunnustada ja teistele soovitada. Sõnal on tugev jõud.