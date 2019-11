Ideed kodukontori dekoreerimiseks, et oleksid motiveeritud seal töötama

Kui ka sina oled üks neist, kellel on võimalus soovi korral teha tööd kodukontorist, siis tead, et tegelikult ei pruugi kodune keskkond olla töö tegemiseks alati just kõige motiveerivam. Seetõttu on äärmiselt oluline, et töötamiseks mõeldud tuba või nurgake oleks dekoreeritud nii, et sa naudiksid seal viibimist võimalikult palju.