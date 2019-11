Tülikas naaber – kuidas ta korrale kutsuda?

Kergesti võib häirima hakata ka naaberkorterist hilisõhtuti või öösiti kostev vali muusika või pidutsemine, mis ei lase magada. Ja eks ole ärritav ka see, kui varase ärkamisega naaber hakkab pühapäevahommikul juba kella seitsme paiku muru niitma või jätkab pooleli jäänud remonditöid. Viimaseks on tal küll seaduslik õigus, sest korrakaitseseaduse järgi on öörahu õhtul kella kümnest hommikul kella kuueni või puhkepäevale eelneval ööl keskööst kella seitsmeni hommikul. Kui aga rikutakse majaelanike rahu öisel ajal, võib kohale kutsuda politsei. Korrakaitsjatel on õigus määrata pahatahtlikult öörahu rikkuvale isikule kuni 400 euro suurune trahv.