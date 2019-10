Uskumatu! Koer süütas korteri seninägematul moel

Melbournes elav Danielle Danski oli parasjagu kodust eemal, kui ta nägi turvakaamera pildilt, et tema kodus on tulekahju. Nimelt oli 10-kuune kutsikas Archie välgumihkli avastanud ja seda diivanil närima hakanud. Olles uut «mänguasja» mõnda aega testinud, õnnestus Archiel diivan äkitselt põlema süüdata. «Tuli levis meeletul kiirusel, põhjustades korterile suurel hulgal kahjustusi,» kirjeldas Danski juhtumit 10 News First'ile.

«Ma ei ole sellist asja kunagi näinud ja ma olen seda tööd teinud 30 aastat,» ütles päästekomando ülem Graeme O’Sullivan väljaandele 10 News First. «Meil on olnud varasemalt väljakutseid, sest koer või kass on ajanud näiteks küünla ümber, kuid taoline juhtum on küll esmakordne,» lisas O’Sullivan. Palju näinud päästja on hämmingus, sest mehe sõnul on tal endalgi kohati raske välgumihklit tööle saada.