50 000 bakterit ruutsentimeetri kohta: kolm kõige räpasemat kohta vannitoas pakuvad üllatuse

Silmale nähtamatud baktereid leidub kõikjal. Kohti ja detaile, mida puhastada, on majapidamises rohkelt. Neist kõige räpasemad ning inimese tervist enim ohustavamad võivad üsna ootamatutes kohtades peituda.

Kas teadsid, et kraanikaussides on suisa 250 000 protsenti rohkem baktereid kui WC-poti loputusnupul? See omakorda tähendab 50 000 pealist bakterikolooniat iga ruutsentimeetri kohta.