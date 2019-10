40 protsenti eestlastest vaevleb unepuuduses: kasulikke nippe, kuidas muuta magamistuba hubasemaks

Ruumil peab olema kindel eesmärk, mistõttu tasub läbi mõelda, kas lisaks magamisele kasutatakse ruumi ka näiteks televiisori vaatamiseks või lugemiseks. Seejärel tuleb kindlaks teha ruumi mõõtmed ning koostada eelarve. Siinkohal on oluline meeles pidada, et ka väikese eelarvega on võimalik muuta tuba hubasemaks ning viia läbi uuenduskuur. «Näiteks saab vana mööbli üle värvida ning seinte ülevärvimise asemel katsetada vinüülist kleebiseid. Nobenäppudel soovitan proovida ise mööbli renoveerimist või dekoratsioonide meisterdamist,» sõnas Rimkus.

Vali endale meeldiv stiil

Suurepärane kujundus nõuab aega ning konkreetset plaani. «Ära kiirusta kujunduse valimisega. Võta selleks aega ja mõtle, millist magamistuba sa tahad,» soovitas Rimkus. Traditsiooniline, modernne, minimalistlik, luksuslik, heledates või tumedates toonides magamistuba? Lisaks aitavad tekstiilid ja aksessuaarid kaasa toa meeleolu loomisel. Seetõttu tasub kaaluda erinevate taimede, patjade ja vaipade kasutamist. Toa võib muuta isikupärasemaks ka fotode abil. Näiteks on hea üle vaadata arvutis seisvad pildid, need printida ja raamida.

Muuda uni prioriteediks

Töö, eraelu ning une tasakaal on eestlaste jaoks väga tähtis. Selle tõttu on oluline enda magamistuba kujundada vastavalt enda magamisharjumustele. Siin tuleb silmas pidada näiteks madratsi jäikust, padja pehmust ja teki paksust. Lisaks on mõistlik kasutada madratsil ja patjadel kaitsekatteid, et tagada niiviisi madratsi ja patjade pikem eluiga. Samuti soovitavad spetsialistid vältida magamistoas ekraane. «Ideaalis peaks kõik ekraanid magamistoas panema kinni paar tundi enne uinumist. Kui ekraani jälgimine on vältimatu, siis kasutage öörežiimi, mis vähendab ekraani valgust,» lisas sisekujundaja.

Rimkus lisab, et madratsit valides on oluline sellel poes veidi aega lamada. «Sama põhimõte kehtib ka patjade kohta. Need on kujundatud vastavalt inimeste magamisasenditele, mistõttu on alati oluline müüjaga konsulteerida, kuna oskab soovitada milline padi sobib kõhuli magajale, milline selili magajale,» soovitas ta.

Loovad võimalused ladustamiseks

Suurest toast pole kasu, kui see on pidevalt asju täis ning segamini. Kõige raskem on väikeses magamistoas leida ruumi just asjade ladustamiseks. Loovust kasutades on võimalik magamistuba muuta aga hubaseks ja süstematiseerituks. «Asjade hoiustamiseks on hea kasutada kogu vaba ruumi – voodialused, laeääred, ustetagused,» selgitas ta. Väikeste ruumide puhul on hea kasutada ladustamisvõimalustega mööblit. Näiteks riidekappi valides eelistage sellist, mis on hea mahutavusega. Oluline on, et kapis on eraldi riiulid, sahtlid ja võimalus riideid riputada. Kõrgemaid riiuleid annab kasutada hobivarustuse hoiustamiseks. Samuti on heaks abimeheks erinevad hoiukastid. Need maksavad kõigest paar eurot, aga võivad aidata ruumi kokku hoida kuni 30 protsendi ulatuses.

Julged valguslahendused

Valgus on ruumis hädavajalik. «Õige valgustuse valimine on väga oluline, sest see muudab nii uinumise kui ärkamise meeldivaks,» selgitas sisekujundaja. Oluline on mõelda, mis tüüpi lampe ning valgustust vajad, kas seina-, koht- või põhivalgustid. Arvestades LED-tulede võimekust, ei ole lampe ühte tuppa vaja tuppa liialt palju. Samuti on kasulikum mõelda pigem sellele, mis funktsiooni valgusti kannab. Kas vajad eraldi lampi lugemiseks, meeleolu loomiseks või millekski muuks?