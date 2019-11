KODU KUI KINDLUS: kuulusused, kes on oma koju ehitanud salajased paanikatoad

Paanikatuba on salajane ruum, kuhu inimesed end hädaolukorra puhul peidavad. Enamasti kutsutakse seda turvaruumiks ning selle ajalugu ulatub kaudselt koguni Vana-Egiptuse aegadesse.

Funktsioneerivad turvalised ruumid tekkisid esmalt lossidesse, kuid on tänapäevases vormis Ameerikas eksisteerinud alates 70ndatest. Need said peamiselt inspiratsiooni tuumasõja varjenditest.

Näide USA tuumasõja varjendist, kuhu oli varutud kahe nädala jagu toitu ning joogivett. Pilt on tehtud 60ndate lõpus. FOTO: akg-images/Scanpix

Tänapäevased paanikatoad on mõeldud bioloogiliste- ja tuumarünnakute, tornaadode, orkaanide ning sissemurdmiste kaitseks.

Nõudlus paanikatubade järele tõusis märkimisväärselt aastal 2001 pärast terrorirünnakuid USAs. Algselt olid paanikatoad tüüpiliselt saadaval vaid rikastele, kuid populaarsust kogusid alates 2001. aastast ka odavamad versioonid.

Moodsad paanikatoad on kõrgtehnoloogilised ning sisaldavad sidevahendeid. Tuba helistab automaatselt politseile ja nõnda peavad elanikud ennast sissetungijate eest paanikatoas peitma maksimaalselt tund või kaks.

Eestlastele on paanikatoa kontseptsioon arvatavasti kõige enam tuntud 2002. aasta samanimelisest filmist. Nimelt peitsid peategelasi kehastavad Jodie Foster ja Kristen Stewart filmis «Paanikatuba» ennast kurjategijate eest just nimelt paanikatuppa.

Kaader filmist «Paanikatuba», kus näitleja Jodie Foster ja Kristen Stewart (vasakul) kehastasid ema ja tütre duot, kes varjasid end kurjategijate eest paanikatoas. FOTO: Rights Managed/COLUMBIA PICTURES / Ronald Grant/Scanpix

Kuna paanikatoa soetamisel makstakse eelkõige turvalisuse eest, hoitakse nende olemasolu ning detaile hoolsalt saladuses. Nõnda on täiesti võimalik, et paljudel tuntud isikutel on salajased paanikatoad, millest avalikkusel pole aimugi.