Galerii: 1,6 euro eest oksjonile pandud briti kolemaja müüdi maha tuhandeid kordi suurema summaga

Inglismaal Birminghami linnas asuva maja eksterjöör on petlik. Piisab ühest pilgust sisse, et mõista 1,6 euro eest müüki paisatud maja tegelikku väärtust. Kolmest magamistoast koosneva elamu sisemus on eemalepeletavalt õõvastav. Määrdunud ning lagunevad seinad, hallitus, mustus ning silmapiirini ulatuvad prügikuhjad räägivad iseenda eest.