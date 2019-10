Ekspert selgitab: kaasomandis oleva korteriga kaasnevad iseärasused

Nõmmel on paljud kaasomandid tekkinud päranduse või omandireformi käigus. Samuti on hulk maju, mis on juba ehitatud nii, et koos elavad kaks leibkonda – üks alumisel ja teine ülemisel korrusel. On ka endisi villasid, mis nõukogude ajal jagati korteriteks ning pärast taasisiesesvumist jäid kinnisasjadeks vormistamata.