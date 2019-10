Ootamatu valik: mees jättis naise koju ja läks mööblit valima üpris ebatavalise kaaslasega

Aleecia Dahli vanaisa ja tolle koer Coco on lahutamatud – kus on üks, seal on tavaliselt läheduses ka teine. «Kui vanaisa Dahl ja tema naine uude majja kolisid, siis oli neil vaja mööblit soetada», ütles tema lapselaps Aleecia The Dodo'le. «Vanaisa aga keeldus uusi tugitoole ostmast, ilma et tema koer Coco need heaks kiidaks,» lisas ta.