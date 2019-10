3 olulist kohta kodus, millele enne müüki põhjalikum pilk peale heita

Kodu ei tule korda seada ja üles vuntsida ainult piltide jaoks, vaid ka potentsiaalsete ostjate tulekuks. Pilt ja reaalsus ei saa kardinaalselt erineda ja potjomkini tegemine ei aita kinnisvara müügile kuidagi kaasa.

Seega kui juba kodu klanida, siis ikka nii, et tulemus on jääv. Mis on need kõige olulisemad kohad ja esemed, mis tuleks enne müügiprotsessiga alustamist kindlasti üle vaadata?

Pesemisruumid ja tualett

Saun, vannituba või duširuum ja tualett vajavad enne kodu müüki panekut põhjalikku puhastust. Aja jooksul koguneb niisketes keskkondades seintele ja põrandatele palju mustust, mida võibolla palja silmaga ei ole näha või mida ise harjumuspärases keskkonnas ei märka. Kuid võõras pilk näeb kohe, et plaatide vuugivahed on halliks või kollakaks tõmbunud ning klaaspinnad on kaetud kuivanud veepritsmetega.

Eraldi tuleks üle vaadata santehnilised seadmed: segistid, vannid, valamud, WC-pott, kraanid ja ka torud. Kõik, mis silmale näha, tuleb kogunenud mustusest puhtaks teha ja poleerida. Torud, kinnitused ja ühendused võivad aja jooksul järele anda ja logiseda, need peab korralikult kinni keerama.

Äravoolud võivad vajada sügavpuhastust torusiili või mõne muu tugevatoimelise puhastusvahendiga. Kui vesi läheb korralikult alla, siis tasub torud ikkagi puhtaks teha, sest nende seintele on kindlasti kogunenud mustust, mis võib eritada ebameeldivat lehka. Ise ei pruugi seda tunda, kuid võõras nina haistab.

Köök

Köök on osati nagu vannituba: ka siin on palju ühendusi ja vett tarbivaid seadmeid, mille kontrollimine ei tee kindlasti paha.

Ent lisaks sanitaartehnikale asuvad köögis ka eluliselt oluliselt kodumasinad nagu külmkapp, ahi ja pliit, vahel ka boiler ning nõudepesumasin.

Kui lähiajal on ootamas ees kodu müük, siis tasub köögitehnikale teha tehniline ülevaatus ja kapitaalne puhastus. Külmiku võiks üles sulatada, ahju ja pliidi otsast otsani puhtaks küürida ning õhupuhasti küljest võtta lahti filtrid ning eemaldada sealt kogunenud õli- ja rasvakiht.

Kapiuksed ja sahtlid ei pruugi enam ideaalselt sulguda ega avaneda. Aja jooksul kipuvad kruvid-poldid-siinid lahti tulema, nende kinnitused võiks üle vaadata. Logisemine puudutab nii integreeritava köögitehnikaga mööblit kui ka kõiki teisi mööbliesemeid.

Magamistuba

Suurem osa renoveeritud või uutest eramajadest või korteritest vahetab omanikku koos sisustusega. Üldjuhul on mööbel arvatud müügihinna sisse või siis lepitakse sisustuse hind eraldi kokku. Et uuel omanikul poleks põhjust pretensioone esitada, tuleks mööbli seisukorda enne müüki revideerida ja anda sellele adekvaatne hinnang.

Oluline on ka silmale nähtamatu. Näiteks magamistoas, mis on ju üks olulisemaid ruume üldse, vajavad põhjalikku üle vaatamist nii madrats kui voodi. Voodi puhul tuleb vaadata põhja, kas kõik puitlipid on terved ja püsivad omal kohal.

Lisaks veel kinnituskohti ja kindlasti ka jalgu. Voodi on raske ja võib liikumise peale rikkuda parketti, mistõttu tuleks voodijalgade alla paigaldada põrandakatet kaitsvad padjad. Erilist tähelepanu nõuab ka peats ja selle tagune sein: kui need on määrdunud, siis lapp pihku ja puhtaks!