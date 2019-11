Galerii: Moskva miniatuurne koopia jahmatab detailirohkuse ja mõõtkavaga

Rahvamajanduse Saavutuste Näituste messikeskus on Venemaal Moskvas asuv alaline keskus ja lõbustuspark. See on suuruselt teine messikeskus Moskvas ning kuulub maailma 50 suurima omataolise hulka. Miniatuurne mudellinn on messikeskuse põlengu järel võimsa täiendusena saanud, laiudes tänasel päeval 400-ruutmeetrisel pinnal.