Tiskreojal napsati uutest müüki tulnud korteritest enamik vaid nädalaga

Tiskreoja elurajooni arendava Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul pannakse Tiskreoja ligi 400 kodu müügile järk-järgult ning senisest enam kui sajast pakkumisel olnud kodust on ligi 90 protsenti paari kuuga juba võetud. «Ja ka ligi nädal tagasi müügile jõudnud viienda maja 18 korterist on täna saadaval veel vaid seitse,» ütles Vähi.

Tiskreoja kõik moodsad kortermajad on kolmekorruselised ja igas majas on lift. Hoolimata valgusküllasusest ja rohkest aknapinnast on korterid projekteeritud vastama B-energiaklassi nõuetele. Korterite vahel on täiendav heliisolatsioon. Enamik kodusid on avara rõdu või terrassiga, lisatasu eest on saadaval parkimiskohad ja panipaigad.