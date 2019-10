Soliidses eas mehe isevärki harjumus võib ta kodust ilma jätta

Tuvidega sina peale saanud 49-aastane Craig Buist kulutab igas kalendrikuus keskmiselt kaks eurot, et toita tema tagaaias uudistavaid tuvisid ning väikelinde. Kullast südamega mehe teguviis on aga jäänud ette Buisti üleaedsetele, kes mehe veidrast kombest linnavõimudele teada andsid.

Bristoli linnaametnikelt esialgu vaid hoiatuse saanud linnuarmastaja ei näe suleliste toitmises probleemi ning leiab, et konflikti tüliõunaks ei ole mitte tema, vaid linn ise, vahendab thesun.co.uk. Buist on veendunud, et igapäevased külalised on aidanud ohjeldada kodukandi rottide probleemi ning kuna ümberringi ei paista lindude jaoks ühtegi pesitsus- ja ka söögikohta olevat, pole tal enam südant neid nälga jätta.