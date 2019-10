Võimalikult pisikese eluaseme soetamine ei ole tõenäoliselt just väga paljude inimeste unistus ning kindlasti on nii mõnigi mõelnud, kuidas sellisesse elamisse kõik vajalik üldse ära mahub. Seetõttu otsisime Instagramist välja mõned toredad majad, näitamaks, et ruumi oskusliku kasutamise puhul on kõik võimalik.