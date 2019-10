Perearst: intensiivne kütteperiood võib põhjustada mitmeid terviseprobleeme

«Tervikuna immuunsüsteem nõrgeneb ja sellest tulenevalt on tõusnud vastuvõtlikkus viirusnakkustesse haigestumisel. Väga tavapäraseks kuiva õhu märgiks on kõvade koorikute tekkimine ninna, mis võivad tekitada nuuskamisel ninaverejooksu. Eriti «ohus» on vastsündinud ja väikelapsed, kelle immuunsüsteem on veel küpsemas,» lisas Ingerainen.

37 protsenti uuringus osalenud eestlastest tunnistasid, et on viimaste aastate kütteperioodidel puutunud kodus kokku kuiva õhu probleemiga ning 21 protsendi sõnul on nemad või nende pereliikmed kurtnud kuivast õhust tingitud probleemide üle. Üllatav sealjuures on tõsiasi, et üle poole vastanutest – 51 protsenti – ei ole kodus ega kontoris õhuniiskuse taset kunagi mõõtnud.