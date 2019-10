Täpselt nii kaua võtab külalistel aega, et sinu kodule hinnang anda

Lõhn, dekoratsioonid, temperatuur ja puhtus – need on vaid mõned tegurid, mis mõjutavad seda, millise hinnangu külalised sinu kodule oma mõttes annavad. Kuid kui kaua hinnangu andmiseks keskmiselt aega kulub? 2000 täiskasvanud inimese seas läbi viidud uuringust selgus, et hinnangu andmiseks kulub vähem kui minut, nimelt 38 sekundit.