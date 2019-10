Tükike ajalugu müügiks: omanikku ootab väärikas Sulu mõis

Kinnistul olev peahoone on ehitusmälestis ning renoveeritud vastavalt muinsuskaitse nõuetele. Kui enamasti kipub renoveerimise käigus maja ajaloolisus uute ja lihtsamate lahenduste alla ära kaduma, siis selles kodus on nähtud vaeva, et tõuseks esile elamispinna autentsus ning ajalugu.