Kummitused Tallinna vanalinnas: midagi kukub ümber, midagi on kaduma läinud, keegi sammub, koputab ja teeb pai

Ajaloolase Jaak Juske raamatus «Tallinna vanalinna kummitused» võib leida erinevaid kõhedust tekitavaid lugusid. Juske sõnul on Tallinnas üle poolesaja kummitava maja ja suurem osa nendest asub just vanalinnas, sest see on kõige vanem piirkond ning on täiesti mõistetav, et möödunud aeg on jätnud nii mõnegi jälje.