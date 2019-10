Tegijal ikka juhtub: madratsi puhastamise põhitõed, mis võiks iga lapsevanema varasalves olemas olla

Võitlus uriiniplekkidega on küll mõnevõrra ebameeldiv, ent mitte võimatu. Lahendus on alati olemas, olgu tegemist värske või juba sissekuivanud plekiga. Õnnetusele kohe jaole saades tuleb plekk kohemaid eemaldada ning jälgida seejuures, et plekk laiali ei läheks.