Lase valgus tuppa! Nende lihtsate nippidega saab ka kõige pimedamast toast valgusoaas

Meeldib see meile või mitte, aga pime aeg pressib end vaikselt peale ja päevavalgust jääb päevast päeva järjest vähemaks. Kuigi meile kõigile meeldivad valgusküllased kodud, ei ole kahjuks kõigil võimalik seda saavutada ilma suuremate ehitustöödeta. Sellegipoolest ei pea pead norgu laskma ja saatusega leppima. Disainer Rebecca Atwood on välja andnud uue raamatu «Color is alive», kus annab nõu, kuidas on võimalik muuta ka kõige pimedamad toad valgusküllaseks, vahendab www.housebeautiful.com

Kasuta mitut valgusallikat

Ruumis, mis oma vähese päevavalgusega meenutab pigem koobast, on kunstlik valgus sinu suurim sõber. Sellistes tubades tuleks kasutada mitut valgusallikat. See võimaldab sul neid päeva jooksul kohandada, jäljendamaks looduslikku valgust. Atwood soovitab kasutada kolme valgusallikat: ümbritsevat (pea kohal olev), funktsionaalset (nagu näiteks lugemislamp) ja rõhutavat (detailide nagu näiteks seinamaalide esiletõstmiseks).

Vale tooniga lambipirn on valguse raiskamine

Iga tuba sinu kodus on eriline ja vajab individuaalset lähenemist. Kindlasti ei tohiks kasutada samu pirne, mis lambiga kaasa tulid või köögikapis tolmu kogunud on. «Kui sulle meelidib, kuidas päevavalguses värvid välja näevad, aga kunstvalgus muudab selle õhtuti liiga kollaseks, on aeg pirnid välja vahetada,» manitseb Atwood. Sinu ruumi jaoks õige tooniga lambipirnide leidmiseks julgustab Atwood katsetada päeva jooksul erinevaid lahendusi, leidmaks just sulle sobiva.

Ära karda värve

«Vähese valgusega ruum võib meid innustada kasutama värve, millest me tavaliselt kõrvale hoidume,» ütleb Atwood. Ta rõhutab värvide olulisusele ja julgustab inimesi katsetama värvidega, mis on väljaspool nende algupärast visiooni. «Kui sa mõtled kasutada näiteks rohelist, siis kombineeri erinevadid rohelisi toone nagu näiteks tumeroheline, heleroheline, kollakasroheline ja sinakasroheline,» lisab Atwood.

Jäta valged seinad minevikku

Kuigi seinte valgeks võõpamine ruumi avatumaks muutmiseks tundub meile kõigile kindla peale minekuna, ei ole see aga alati kõige parem lahendus. «Kõik armastavad valgeid seinu. Kuid ruumis, kus pole palju päevavalgust, võivad valged seinad välja näha väga räpased,» jagab Atwood õpetussõnu. Ta lisab, et sellisel juhul oleks mõistlikum valida hallikas värvitoon, mitte valge, mis jääb vaatajale paistma hallikalt.

Hoidu säravast viimistlusest

Õige viimistluse andmine värvitud seintele on peaaegu alati sama oluline kui värv ise. Atwood soovitab hoiduda pimedates ruumides kõrgläikega viimistlusest. Sellise viimistluse puhul võib erinevatest allikatest pärit valgus peegeldudes muutuda pimestavaks. Selle vältimiseks soovitab ta eelistada hoopis matti viimistlust.

Kasuta peegleid