Koduomanik, pilk siia: lahti läks üle-eestiline nõude korjandus

«Ootame kõiki armsaid inimesi, kel on köögikappi jäänud kasutuseta nõud või klaasid, annetama need konverentsile. Üheskoos saaksime näidata tervele maailmale, et suure konverentsi korraldamine ilma ühekordsete nõudeta on uus norm,» ütles projekti eestvedaja Kärt Kelgo. Kokku on noortel vaja koguda 5000 taldrikut, klaasi, kahvlit, nuga ning kohvitassi.