Karmistub kontroll koduste gaasipaigaldiste üle

«Täna on paraku tuhandetes 1970.–1990. aastatel ehitatud gaasiküttega kortermajades gaasiveesoojendid, mille turvalisuse ja töökindluse suhtes puuduvad ajakohased andmed,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. «Lisaks on paljud korterelamud rekonstrueeritud, inimesed on oma kodudes remonti teinud, kuid sageli pole meeles peetud, et gaasiseade vajab töötamiseks piisavalt õhku, mistõttu on juhtunud ka varasemast rohkem õnnetusi,» tõdes minister.