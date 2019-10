Väga oluline esmaabinõu, mida taimede ümberistutamisel jälgida

Toataimede eluiga sõltub paljuski koduomanikest endist. Üks rumal viga ning kodukaunistuseks toodud taim ei pruugi järgmist hooaega nähagi. Kuna savipotid on tihtipeale eelistatuimaks variandiks, kuhu oma rohelised kaunitarid mulda panna, tuleb nende puhul üks rusikareegel kindlasti kõrva taha panna.

Savipotte tuleb nimelt mõni tund enne taimede ümber istutamist vees niisutada, vahendab apartmenttherapy.com. Kuiv savipott imab mullas oleva niiskuse endasse ning võib taime seeläbi kahjustada. Hea uudis on aga see, et kui oled taime kord juba savipotti istutanud, ei tohiks tulevikus selle üle kastmisega probleeme tekkida.