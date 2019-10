Tallinna korterite ruutmeetri hind võib tulevikus koduotsijale viiekohalise summa maksma minna

Moodne Eesti kinnisvaraturg on näinud kahte kõrgaega: 2005 – 2007. aastate buumi ning krahhile järgnenud taastumist ja tõusufaasi, mille tipphinnad jäid enamasti aastatesse 2016 – 2018. Need kaks ajastut on olnud omajagu erinevad. Kui buumiperioodil tegid ilma põlluarendused, tundidega hinda kasvatavad tüüpkorterid ja toonastele standarditele vastav luksus, siis viimast tõusufaasi jäävad meenutama energiatõhusus, terviklikkus ja kvaliteet ning investeerimiskorterid.

Luksuslikuma korteri üldine ruutmeetri hinnatase ei ole kahe vaadeldud perioodi võrdluses märkimisväärselt muutunud. Nii buumi ajal kui ka viimaste aastate tippajal on olnud see laias laastus 4500 – 5600 eurot, millele on lisandunud loetud, kuni 6600 euro tasemel toimunud tehingud.

Vahe on aga selles, mida ostja selle raha eest sai ning kus kinnisvara asus. Kui aastatel 2005-2007 tehti tehinguid luksuskorteritega pigem vana- ja südalinnas, siis aastatel 2016 – 2018 pigem uusarendustes kesklinnas, Pirital ja Kalamaja uutes asundustes.

Väga suureks erinevuseks on ka see, et kui buumi ajal ületas näiteks 6000 euro piiri vaid luksuskorteri ruutmeetrihind, siis viimasel tippajal tegid samas hinnaklassis ilma peamiselt mikrokorterid, millele sekundeerisid vaid üksikud luksusvarad uusarendustes.

Tallinna korterituru absoluutsed tipud on aga sündinud 10 aastase vahega. 2006. aastal sai palju avalikku tähelepanu Tallinnas Tornimäel toimunud 30. korruse korterite oksjon, kus tehinguni jõuti 7989 eurose ruutmeetrihinnaga. Kümme aastat hiljem jõuti sarnasele tasemele aga vanalinnas toimunud paari omanäolise korteri tehingu puhul.