Kodulaenu võtmine on pisut kallimaks läinud

Eluasemelaenude jääk on 7,9 miljardit eurot ja selle aastakasv püsib 7 protsendi juures. Uusi eluasemelaene on viimastel kuudel väljastatud mõnevõrra enam kui esimesel poolaastal. Eluasemelaenude keskmine intressimäär on Eesti Panga teatel 2,6 protsenti.