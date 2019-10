Hakkame valmistuma: uued aiamoe trendid aastal 2020

Sügisel ja talvel on piisavalt mahti aiakujunduse kavandamiseks, nii et selleks ajaks, kui kevad kätte jõuab, on iga rohenäpp valmistunud.

Peresõbralikud aiad

Paindlikud ja peresõbralikud aiad on üha populaarsemaks muutumas. Eelkõige mõtlevad inimesed, mismoodi saaks olemasolevat ruumi nutikalt pikka aega kasutada. Kui lapsed on oma liivakastist välja kasvanud, võib selle näiteks muuta praktiliseks köögiviljaaiaks. Samuti tasub oma aeda rajada turvalised mängualad, kus võiks kasutada pehmeid materjale, näiteks puidulaaste.

Tume värvipalett

Kui valida aiakujundusse tumedamad toonid, tekitavad need mulje suuremast ruumist. Samuti vajavad need vähem hooldamist kui valge või muud kahvatud värvid. Aialippidele värske moodsa ilme andmiseks kasutage musta. Radadesse ja siseõuele võiks lisada tumedaid kiltkivist plaate. Taimed ja lilledki on nutikas istutada tumedatesse pottidesse – nii näevad need tumedal taustal erksamad välja.

Katuse- või rõduaiad

Korteris elamine ei tähenda sugugi, et peaks oma unistuste aiast loobuma. Väikesele rõdule või isegi katusele on võimalik rajada kaunis rohelus. Enne kortermaja katusele taimemaailma loomist tuleks aga kindlasti hoone haldajaga konsulteerida. Et säästa rõdu nappi põrandapinda, tasuks valida mitmesugused ronitaimed, millel on vaba voli ülespoole sirguda. Kui lisada veel lauake, toolid ning hubased valgustid, ongi olemas kena privaatne vaba aja veetmise nurgake. Mõnel pool saab aiana kasutusele võtta ka kortermaja katuse.