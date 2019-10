Humoorikas segadus kinnisvaragrupis: kas jope vannitoast ka pilte saaks, palun?

Paistab aga, et ühel kasutajal on grupi mõte arusaamatuks jäänud ning ta püüdis sealses keskkonnas hoopis parkat maha parseldada.

Kontekstist tuleb välja, et tegemist on keelebarjääriga. Loodetavasti selgitati jopeäritsejale, et tegemist pole kõige õigema kohaga, kus oma kaupa müügiks pakkuda.