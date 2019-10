Pikaliiva elurajooni kolmas ehitusetapp koidab

Pikaliiva kortermajad paiknevad Tallinnas Haabersti linnaosas Harku järve lähistel keset rohelust ja eemal liiklusmürast. Suure arengupotentsiaaliga piirkonda kerkib kokku kümme neljakorruselist elamut. Elukvartali kaks esimest hoonet on valmis, kolmas ja neljas valmivad 2020. aasta kevadel ning täna käivitatud viienda ja kuuenda hoone ehitus lõpeb 2020. aasta sügisel.

«Pikaliiva on elukeskkonnana väga suurt huvi pälvinud. Esimese nelja elamu 116 korterist on tänaseks veel vabad vaid viis korterit,» rääkis Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarendusdivisjoni direktor Tiit Kuusik. «Korterite läbimõeldud planeeringud ja rohkelt võimalusi pakkuvad siseviimistluslahendused ning piirkonna mugav asukoht on peamised põhjused, miks kliendid Pikaliivat eelistanud on,» loetles Kuusik projekti müügiedu mõjutanud peamisi tegureid.