Sügisene närilistetõrje: kuidas hiired kinni püüda ja majast eemal hoida?

Mille järgi saad aru, et majja on tunginud hiired?

Hiirte julgad meenutavad tumeda riisi terasid, olles umbes poole sentimeetri pikkused. Rottide väljaheited on paksemad ja veidi suuremad, nii sentimeetri suurused. Kui näed kuskil oma majapidamises ― kas riiulite või ettevalmistuspindade peal ― sellist julkade rida, siis on see kindlasti tõendus näriliste kohalolust majas. Teine märk on läbinäritud kastid ja kotid sahvris või kappides. Enamasti on näritud koha juurde maha jäätud ka näritud pudi.

Üldjuhul on nii, et kui silmad ühte hiirt, siis võid kindel olla, et neid on majas tegelikult rohkem. Närilised otsivad külmade saabudes sama, mida inimesed: sooja, toitu ja peavarju. Nad on harjunud inimese lähedal elama. Kui üks hiir murrab majja sisse, siis küllap leiavad ka teised tema järel tee, lisaks paljunevad nad väga kiiresti.

Kuidas hiirtest lahti saada?

Kui lõksud kõrvale jätta, siis läbi aegade on inimesed kasutanud näriliste tõrjeks mitmesuguseid isetehtud tõrjevahendeid. Hiired ei talu näiteks piparmündi või küüslaugu lõhna ― nii et kui avastad nende käigud, siis võid piparmündilehti või küüslauku käikudesse panna ja loota parimat, kuid üldjuhul see ei aita. Hiired on harjunud meie lähedal elama ja harjunud ka lõhnadega, mis meie ümber on. Kasuta ikka kindla tulemusega vahendeid ja saad hiirtest lõplikult lahti.

Kõigepealt tee natuke detektiivitööd ja otsi üles koht, kust nad majja sisse pääsevad. Pole mõtet maja keldrisse või alumisele korrusele hiirelõksusid panna, kui sa ei tea, mis teed pidi hiired liiguvad. Tee ka kindlaks, kus võib olla nende pesa. Lõksud pane üles nii sisenemiskoha kui ka pesade ümbrusse.

Vanad head hiirelõksud töötavad hiirte kinnipüüdmiseks hästi. Söödaks piisab juustust, sobib ka mõni pähklimääre. Kui sa aga ei taha, et kinnipüütud hiir sul kogemata kahe silma vahele jääb ja lõksus haisema hakkab, siis on müügil ka hiirte liimpüüniseid, mis meelitavad hiiri meelepäraste lõhnadega ja mille saad hiljem koos hiirega minema visata. Väheke inimlikumal viisil saab hiire kinni püüda ka hiirepuuriga. Rottide püüdmiseks on poes saadaval ka mitmesuguseid vahendeid.

Muuda maja hiirtekindlaks

Kui hiired on majast kadunud, siis tuleb maja üle käia, sest teist korda sa närilistega ilmselt tegemist teha ei soovi. Hiired suudavad läbi pugeda väga väikestest avadest, isegi kümne sendi suurustest. Ja ega rotid palju hiirtele alla ei jää ― nemad suruvad end teinekord läbi viiekümne sendi laiusest avast. Arvesta sellega, et kui märkad maja välisseinas väikest ava, siis närilised on targad ― nad närivad majja pääsemiseks selle ava lihtsalt suuremaks.

Hiired ei suuda üldiselt läbi närida tihendusmaterjale, nii et käi oma majapidamises läbi kohad, kust torud majja tulevad, ja vaata, kas torude ümbrus on korralikult tihendatud. Kontrolli ka korstna ümbrust ja ventilatsiooniavasid ning käi üle isolatsiooniribad uste ja akende ümbruses.

Kindlasti ära unusta kontrollida ka garaaži. Hiired armastavad sooja ja nad võivad teha pesa auto kapoti alla. Seal aga võivad nad põhjustada suurt pahandust, kui närivad läbi auto juhtmestiku.

Kui sinu maja vahetus läheduses kasvab mõni kõrge põõsas, siis lõika see talveks maha, niimoodi võtad hiirtelt ära võimaluse mööda oksi kõrgemale ronida ja majja pääseda. Kui oled varunud küttepuid ja ladustanud need vastu majaseina, siis tark oleks riit ümber laduda vähemalt poole meetri kaugusele majast, sest hiirtele meeldib teha riida sisse pesi.

Köögis ja sahvris olevad kuivained pane õhukindlatesse purkidesse ning ära jäta hooletusse ka lemmikloomade kuivtoitu. Hea oleks seda mitte lahtiselt terveks päevaks kaussi jätta, sest selle lõhn meelitab närilisi.

Kui aga oled hiirtega juba pikemat aega hädas ja lahti neist kuidagi ei saa, siis saad abi ka professionaalidelt ― nemad teevad sinu eest kindlaks hiirte käigud ja kohad, kus nad pesitsevad, aitavad neist vabaneda ning anda ka nõu maja hiirekindlaks muutmisel.