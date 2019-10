Tuba soojaks! Küttekolle peab vastama kodu soojavajadusele

«Näiteks võib kunagise Tartu valutehase malmraamis pliidi plekkuksed vahetada läbipaistvate vastu. Ka pliidi praeahjule võib panna kuumakindlast klaasist malmraamis ukse. Keeduplaatidega pliidiraud on vastupidavam, sest kuumenemisel on paisumisruum suurem. Samas võib pliidi ribiplaadile kasvõi kümme potti korraga peale panna,» selgitab ta.

Ahi kui sisekujunduselement

«Ahjul on esmatähtis selle soojusmahtuvus, mis on otseses seoses ahju kaaluga. Mida raskem, seda rohkem aega kulub selle kütmiseks,» räägib Puu.

«Mida kergem on ahi, seda kiiremini kütab ruumi soojaks ja seda kiiremini ka jahtub. Kütmise eesmärgil sobivad tuppa nii ligi 24 tundi soojust kiirgav tavaline ahi kui ka kaminahi,» lisab ta.

Ahju tellima hakates tuleb seega leida oma vajadustele sobivaim ahju tüüp ja õige ahju suurus. Kui ahju on vaja suvilatüüpi majja, kus tuld tehakse harva, sobib paremini kerge ahi või kaminahi. Kui aga ahi on maja põhikütteallikas, on tähtis võimalikult pikk salvestusaeg.

Ahjudel on Mihkelsi sõnul kolme tüüpi koldeid: umbkolle, restkolle ja pilukolle. Umbkolle on see, kus põlemisõhk antakse koldesse koldeukse kaudu. Restkoldes antakse põlemiseks õhk alt, kolde põhjas oleva resti kaudu, koldeuks on suletud. Pilukoldes (suletud koldeuks) tuleb õhk kolde seinte vahelistest piludest ja lisaks kolde ukse eest.

Viimast koldetüüpi peetakse kõige efektiivsemaks, kuna põlevad puud saavad õhku neljast küljest. «Selles põlevad puugaasid kõige efektiivsemalt, seda saab võrrelda lõkke põlemisega õues, kus on sarnane õhu juurdepääs,» selgitab Mihkels. Pilukolle säästab umbkoldega võrreldes 10–15 protsenti kütust.

Ahjude ehitusviise on tema sõnul kaks: klassikaline ja õhkvahega. «Isiklikult soovitan õhkvahega ahju. Sellel on sisu ja väliskest teineteisest eraldatud,» annab Mihkels nõu.

Õhkvahega ahju eelis on nimelt see, et ahju sisu saab vabalt paisuda ega pressi välisvoodrit, nii on mõrade ja pragude teke põhimõtteliselt välistatud. Teine õhkvahega ahju pluss: ahju sisu ja kesta vahel olev kuum õhk tsirkuleerib ning soojendab ahju ühtlaselt soojaks.

Oluline küsimus on ka see, kust võtta põlemiseks õhk. Vanemates elamistes käib see ikka toa kaudu. Kui aga võimalik, tuleks õhk võtta õuest toru kaudu, mis ühendatakse kütteseadme külge. Toru ei jää nähtavale, sest see tuuakse põranda alt ja isoleeritakse, et mitte jahutada eluruume.

«Mõte on selles, et üks kilogramm puitu vajab põlemiseks umbes 10 kuupmeetrit õhku, kui võtta see toast, siis lasete toas oleva sooja õhu kolde kaudu korstnasse,» selgitab Mihkels. Selline teguviis on eelmisel kütmisel tekkinud toasooja raiskamine. Uute majade ehitamisel kehtib suisa nõue, et põlemiseks vajalik õhk võetakse õuest, vastasel juhul ei saa maja suure säästlikkuse energiamärgist.

Ohutus ennekõike

Tuleohutuse küsimustes võib ahjumeister Alan Ahvena sõnul küttesüsteemi planeerimisel ja ehitamisel kaasa rääkida ainult antud valdkonna spetsialist. «Peamine on ikkagi kütteseadme kaugus põlevast materjalist,» leiab ta. Mihkels nõustub, lisades, et ahi, pliit ja kamin peavad olema ehitatud nii, et nende kuumus ei süütaks põlevmaterjalist hoonekonstruktsioone.