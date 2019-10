Nutikas garderoobisüsteem nõuab üheksa korda mõõtmist

Garderoobisüsteemi planeerides peab esmalt selgeks tegema garderoobi otstarbe ja asukoha. Selleks tuleb kodus teha põhjalik inventuur, et veenduda jalanõude ja riideesemete tulevases asukohas ja hoiustamisviisis. Ühtlasi tuleb läbi mõelda, kuhu paigutada iga päev kantavad riided, kuhu jätta hooajalised riided ja abivahendid.

«Ruum dikteerib tihtipeale, milliseid lahendusi seal üldse saab kasutada,» möönab ASi Sunorek Lääne piirkonna müügijuht Tarmo Toom. «Kindlasti tuleks kaardistada oma pere või garderoobi kasutaja hoiustamisvajadused.» Seejärel saab mõtelda garderoobi asukohale.

Osaühingu Oma Garderoob projektijuht Evur Kaelep leiab, et eraldi seisev ruum garderoobi tarbeks on reeglina kõige taskukohasem variant. Iga tellitav uks nõuab omaette väljaminekut ja võib moodustada kolmandiku või koguni poole garderoobikapi maksumusest. Garderoobtuba, mida paljudes kodudes ei leidu, on aga tavaliselt vaheukse taga peidus ega vaja eraldi lisauksi. Sellise lahenduse korral on hea mugav kapi sisule keskenduda. Kui eraldi tuba puudub, tuleb valida sein, kuhu kapp tellida.

Kvaliteet tagab kestvuse

OÜ Soodnegarderoob juhataja Andrus Ulpus soovitab garderoobi materjali valides mõelda eelkõige sellele, et tegemist on esemega, mis jääb koduomaniku kasutusse 15–20 aastaks, võib-olla kauemakski. Seepärast tuleks eelistada aegumatuid ja neutraalseid värvitoone, mida omakorda võiksid toetada lihtsasti hooldatavad ja puhastatavad materjalid.

Mööbliplaadiks on Kaelepi sõnul mõistlik valida plaat, mille paksus jääb 18 millimeetri ja 25 millimeetri vahele. Mida paksem, seda parem. Plaadi servades on aga otstarbekas eelistada servakanti, mille läbimõõt algab ühest millimeetrist.

«Õhemad ei pea pikalt vastu ja servad deformeeruvad, kui saavad kergemagi löögi või kõpsu. Eritellimusmööbel on piisavalt kallis ja peab seega ka aastate pärast hea välja nägema. Kui inimene suudab tellida, on tal õigus nõuda ka kvaliteeti,» ütleb Kaelep.

Materjalidest on asjatundjate sõnul praegu levinumad melamiin-mööbliplaat ja spoonikihiga mööbliplaat.

Enne kui garderoobi jaotust planeerida, soovitab Ulpus valida, kas kapp tuleb esikusse või magamistuppa. Esikus asuvasse garderoobi peab saama riputada ülerõivaid ja hoiustada jalatseid. Magamistoakapis on seevastu rohkem voodipesu, riputatavaid riideid, pesu ja sokke.

Garderoobisüsteem võiks olla võimalikult praktiline, et lihtsustada asjade kättesaamist ja muuta garderoobi kasutamine mugavaks.

Paigutuse osas on üldlevinud tõde, et jalanõud paigutatakse alla ja riidepuudel rõivad ülespoole. Ulpuse sõnul tasub meeles pidada, et kui kapp sisaldab sahtleid, lõpeb nende mugava kasutamise kõrgus 1,2–1,3 meetri juures.

Garderoobi ülemises osas peaksid Kaelepi sõnul olema riiulid, allpool korvid ja sahtlid, kuna korvidest haarame asju reeglina pealtpoolt ja riiulitelt otse. «Kui korvid ja sahtlid on põranda pinna kohal ja meie diafragma kõrguseni, on kõik hästi. Põranda kohal olev väljatõmmatav korv või sahtel võimaldab meil haarata asju, ilma et peaks põlvili laskuma,» seletab ta.